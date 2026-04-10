Эксперт Игнатиус заявил, что Трамп отказался от требования о капитуляции Ирана

Намеченные в Исламабаде переговоры между представителями Ирана и США не начнутся, пока Вашингтон не выполнит обещания о прекращении боевых действий со стороны израильских вооруженных сил на Ливан. Об этом 10 апреля сообщило иранское агентство Tasnim. В этой связи источник опроверг информацию о прибытии переговорной команды Ирана в столицу Пакистана.