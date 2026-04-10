Эксперт Игнатиус заявил, что Трамп отказался от требования о капитуляции Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от требования о полной капитуляции Ирана. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил эксперт по международным отношениям Дэвид Игнатиус.
— Уставший от войны американский лидер забыл о своем требовании от 6 марта о безоговорочной капитуляции Тегерана, — написал он в статье для издания Washington Post.
Главе Белого дома будет сложно выйти из конфликта, потому что Израиль представляет итоги совместной операции другими. Это значительно осложняет процесс заключения мира, который устроил бы все стороны, отметил эксперт.
— Война, начавшаяся без четкой стратегии победы, неизбежно приближается к финалу, где отсутствует формула мира, — заключил Игнатиус в публикации.
Намеченные в Исламабаде переговоры между представителями Ирана и США не начнутся, пока Вашингтон не выполнит обещания о прекращении боевых действий со стороны израильских вооруженных сил на Ливан. Об этом 10 апреля сообщило иранское агентство Tasnim. В этой связи источник опроверг информацию о прибытии переговорной команды Ирана в столицу Пакистана.