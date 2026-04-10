Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, спектакли и многое другое

Концерты, спектакли и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Лекция «Светлый праздник Пасхи: Символика и традиции» (12+)
Вы узнаете, как иркутяне отмечали этот праздник в XIX веке. Беседа будет посвящена традиционным пасхальным приготовлениям: от украшения дома и выбора подарков до сервировки стола и праздничных блюд. Также вы найдете ответы на вопросы о том, какую роль в подготовке к Пасхе играли пихта и бумажные цветы, как эти элементы использовались и какой символический смысл они в себя вбирали.
Выставка состоится 11 апреля в 15.00 в Усадьбе В. П. Сукачева.
Встреча в мастерской «Первоцвета» (12+)
Встреча проводится для тех, кто пробует свои силы в написании стихов или рассказов, драматургических произведений или публицистических эссе и ищет профессионального совета и дружеской поддержки. Мероприятие проводит главный редактор «Первоцвета», поэт, член Союза российских писателей Артём Морс.
Встреча состоится 11 апреля в 11.00 в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И. П. Уткина.
Концерт «Музыка под куполом звёзд. Moon jazz trio» (12+)
Вас ожидает погружение в мир джазовой классики — «Stars Fell on Alabama» (12+), «Fly Me to the Moon» (12+) Синатры и другие шедевры, знакомые ценителям джаза.
Концерт состоится 11 апреля в 20.00 в Иркутском планетарии.
Солнце и жизнь Земли (12+)
В программе вы узнаете, как работает Солнце и почему оно греет, как оно влияет на нашу планету и как Солнце создаёт магнитные бури на Земле. По окончании фильма состоится экскурсия по звездному небу с лектором.
Мероприятие пройдет 12 апреля в 15.00 в планетарии «Ноосфера».
Спектакль «Суламифь» (16+)
На сцене оживает легенда о великом царе Соломоне и простой девушке Суламифь. В мире власти и роскоши, где все подчинено воле царя, случайная встреча меняет судьбы. Соломон встречает Суламифь — юную девушку из народа, чистую и пылкую. Их любовь вспыхивает, как звезда, — и, как звезда, сгорает.
Спектакль состоится 12 апреля в 19.00 в ресторане Soirée.
Постановка «Откройте ангелу дверь» (12+)
В пластическом спектакле размышляют, как сделанный в каждый миг выбор определяет нашу жизнь, из каких решений состоит наша судьба. Мы каждый день открываем дверь своему ангелу. Вопрос лишь в том, какую именно дверь мы выбираем и какого ангела впускаем в свою жизнь.
Спектакль пройдет 12 апреля в 18.00 в театре танца Владимира Лопаева «ПРОдвижение».