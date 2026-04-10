Девять лет строгого режима получил житель ЕАО за покушение на убийство друга

Смидовичский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Николаевки, обвиняемого в покушении на убийство. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Инцидент произошел вечером 2 октября 2025 года в частном доме по улице Маяковского. По версии следствия, нетрезвый осужденный во время конфликта сначала избил приятеля, а затем нанес ему ножом четыре удара в грудь. Экспертиза квалифицировала полученные травмы как тяжкий вред здоровью. Жизнь пострадавшего удалось спасти только благодаря оперативной работе бригады скорой помощи, которую вызвали свидетели.
В ходе судебного заседания мужчина признал вину лишь частично, утверждая, что защищался в ходе драки. Однако суд, учитывая позицию гособвинителя и показания свидетелей, назначил виновному 9 лет колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru