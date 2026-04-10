Врач назвала болезни-пособники Альцгеймера: на что обратить внимание

Ряд связанных с повышенным риском болезни Альцгеймера генов могут вызывать сбои в других органах и системах организма. В основе недуга лежит нейровоспаление — хронический воспалительный процесс в центральной нервной системе. Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета и кандидат медицинских наук Мария Чердак перечислила в диалоге с KP.RU болезни, повышающие риск деменции.
Эксперт рассказала, что причин, запускающих воспалительный процесс, множество. На это могут влиять хронические заболевания и генетические особенности. Некоторые болезни способны повысить риск деменции, при этом не повреждая сам мозг. Они лишь «подбрасывают дров» в зарождение Альцгеймера.
«В первую очередь это заболевания и вредные привычки, которые повреждают стенку кровеносных сосудов. Пытаясь справиться с повреждениями, наша иммунная система запускает воспаление», — проинформировала Мария Чердак.
Основатель компании по разработке инновационных лекарств и высокотехнологичных методов лечения, генетик Артур Исаев подчеркнул, что от генетики зависят фундаментальные механизмы старения. По его мнению, ее вклад в продолжительность жизни — 90%.