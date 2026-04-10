Глеб Никитин рассказал о состоянии химической промышленности и металлургии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание оперштаба по социально-экономическому развитию региона. Обсуждалось состояние химической промышленности и металлургии. Об этом Никитин сообщил в MAX-канале.
Он отметил спад, который наблюдается в этих отраслях. Это связано со снижением числа заказов и конкуренцией с Китаем. Кроме того, напряжение для химической промышленности создают растущая кредиторская задолженность и проблемы с ликвидностью у некоторых производителей. Однако большинство крупных и средних предприятий все еще остаются прибыльными.
Сложнее ситуация в металлургии. Многие крупные производства сократили свои объемы. Некоторые даже ушли в минус по итогам 2025 года. Губернатор дал поручение проработать с федеральными структурами адресную поддержку металлургических предприятий. Также будет вестись мониторинг ситуации на химических предприятиях.