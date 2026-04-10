В Хабаровский край не пустили 22,4 тонны куриных субпродуктов из Китая

Россельхознадзор выявил несоответствие данных в документах.

В Хабаровском крае приостановили ввоз крупной партии импортных куриных субпродуктов, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Речь идёт о грузe весом 22,4 тонны, который доставили в Хабаровск автомобильным транспортом и разместили на складе временного хранения. Продукция сопровождалась ветеринарными сертификатами и международной транспортной накладной.

При досмотре инспекторы выявили несоответствие: даты производства на упаковке не совпали с данными, указанными в документах.

В результате принято решение о приостановке ввоза. Вся партия помещена на изолированное хранение без права реализации и перемещения до устранения нарушений.

Отмечается, что с начала 2026 года это первый случай приостановки ввоза импортной продукции в регионе из-за выявленных нарушений.