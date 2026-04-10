Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог Мария Чердак перечислила ключевые витамины для здоровья нервной системы

Витамины D, В12 и фолиева кислота особенно важны для мозга.

Источник: Комсомольская правда

Даже небольшие дефициты некоторых витаминов в организме человека могут незаметно приближать болезнь Альцгеймера. На это указала старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

В этом списке находятся витамины В12, D и фолиевая кислота, рассказала Чердак в интервью KP.RU.

«В частности, В12 участвует в восстановлении нервных волокон. Если этого витамина не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — считает она.

Также эксперт указала на роль железа в нормальной работе иммунитета и поддержании здоровья нервной ткани и назвала мясо одним из хорошо усваиваемых источников железа и витамина В12.

Мария Чердак посоветовала восполнять дефицит витаминов, ориентируясь на результаты анализов крови.

Ранее Мария Чердак перечислила способы снизить угрозу деменции на 45% и рассказала о новых обнаруженных учёными причинах болезни Альцгеймера.

Тем временем невролог Махинов объяснил, как заподозрить болезнь Альцгеймера.