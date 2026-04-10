Невролог Мария Чердак перечислила ключевые витамины для здоровья нервной системы

Даже небольшие дефициты некоторых витаминов в организме человека могут незаметно приближать болезнь Альцгеймера. На это указала старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Чердак.
В этом списке находятся витамины В12, D и фолиевая кислота, рассказала Чердак в интервью KP.RU.
«В частности, В12 участвует в восстановлении нервных волокон. Если этого витамина не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — считает она.
Также эксперт указала на роль железа в нормальной работе иммунитета и поддержании здоровья нервной ткани и назвала мясо одним из хорошо усваиваемых источников железа и витамина В12.
Мария Чердак посоветовала восполнять дефицит витаминов, ориентируясь на результаты анализов крови.
