Врач-невролог дала россиянам совет по снижению риска Альцгеймера: вот почему не стоит отказываться от мяса

Россияне могут уменьшить риски возникновения болезни Альцгеймера. Для этого стоит употреблять нежирное мясо. Эта теория находит и положительные, и отрицательные отклики в кругу экспертов. По мнению старшего научного сотрудника лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, кандидата медицинских наук Марии Чердак, от мяса всё же лучше не отказываться. Она пояснила свою точку зрения в диалоге с KP.RU.
Врач-невролог напомнила, что мясо является кладезем источников железа и витамина В12. Элементы важны для нормальной работы иммунитета, отметила эксперт. Врач добавила, что В12 участвует в восстановлении нервных волокон. Поэтому мясо невредно, если есть его в отварном, тушенном или запеченном виде.
«Если этого витамина [B12] не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг. Нередко дефициты железа и витамина В относительно небольшие, клинических проявлений (заметных симптомов) нет, человека ничего не беспокоит. Но потихоньку такое состояние приближает болезнь Альцгеймера», — уточнила Мария Чердак.
Врачи активно ищут способы продлить людям жизнь. Сохранить здоровье можно, если контролировать ключевые факторы риска. Как рассказал один из ведущих российских экспертов по генным и клеточным технологиям Артур Исаев, есть три основных медицинских вызова. Это потеря мышечной массы, которая в старшем возрасте пока необратима, хронические воспалительные процессы и нейродегенерация.