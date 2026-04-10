Космонавт Зубрицкий рассказал о сложностях работы журналиста на орбите

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, который во время космической экспедиции МКС-73 возглавлял корпункт ТАСС на Международной космической станции (МКС), в интервью агентству признался, что самым сложным моментом в работе журналистом ему показалась необходимость работать оперативно в условиях непостоянной связи на станции.
«Сложность была в том, что, помимо работы по подготовке станции и встрече кораблей, нужно было умудриться найти несколько минут, чтобы сделать удачный кадр и оперативно сбросить его на Землю, чтобы новость не потеряла актуальность. Зоны связи на МКС непостоянные, перерыв может быть 20−40 минут, а когда связь появится, может быть работа, привязанная ко времени. Это влияло на оперативность», — поделился космонавт.
В качестве шестого спецкора ТАСС на МКС Зубрицкий освещал такие важные события на орбите, как стыковки и расстыковки кораблей, а также делился великолепными видами небесных объектов и Земли. За время миссии на МКС он подготовил для агентства более 100 новостей и 24 фото- и видеоматериала. По словам космонавта, самой интересной для него была работа по освещению внекорабельной деятельности. Наиболее зрелищными и впечатляющими Зубрицкий назвал кадры извержения камчатских вулканов, ураганов над Атлантикой и Карибским бассейном.
