«Питтсбург» впервые с 2022 года сыграет в Кубке Стэнли

«Питтсбург» занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 98 очков в 79 матчах. Команда гарантировала участие в плей-офф. В последний раз «Питтсбург» был участником Кубка Стэнли в 2022 году, когда в первом раунде проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (3−4). «Нью-Джерси» в 79 играх набрал 83 очка и занимает в Столичном дивизионе предпоследнее место, уже потеряв шансы на плей-офф.