«Питтсбург» впервые с 2022 года сыграет в Кубке Стэнли

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» обеспечил себе участие в предстоящем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после победы над «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Питтсбурга». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (5-я минута), Томми Новак (32), Егор Чинахов (32), Евгений Малкин (47), Эрик Карлссон (58), у проигравших отличились Пол Коттер (30) и Джек Хьюз (36).
Малкин также отметился голевой передачей, Чинахов — двумя. Малкин и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стали первой парой одноклубников в истории НХЛ, которые набрали по 60 очков и более в одном сезоне в возрасте 38 лет и старше (возраст на начало сезона). В активе Малкина 61 очко (19 шайб + 42 передачи), у Кросби 74 (29+45) очка.
«Питтсбург» занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 98 очков в 79 матчах. Команда гарантировала участие в плей-офф. В последний раз «Питтсбург» был участником Кубка Стэнли в 2022 году, когда в первом раунде проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (3−4). «Нью-Джерси» в 79 играх набрал 83 очка и занимает в Столичном дивизионе предпоследнее место, уже потеряв шансы на плей-офф.