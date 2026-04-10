Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» подвела итоги развития спортивной инфраструктуры Красноярского края на площадке форума «Есть результат!»

Вторая площадка форума «Единой России» «Есть результат!» прошла в Красноярске под названием «Спорт — здоровье нации».

В таком формате «Единая Россия» подводит итоги выполнения народной программы, с которой партия победила на выборах в 2021 году, а также вместе с жителями края формирует предложения в новую народную программу.

За пять лет в регионе успешно реализуются проекты партии «Детский спорт» и «Выбор сильных», появилась новая инфраструктура — футбольные манежи и целая сеть физкультурных клубов по месту жительства появились в крае. Все это стало возможным, благодаря финансированию отрасли по инициативе «Единой России». Суммарно из бюджета на эти цели выделили более 50 млрд рублей. Итоги работы проверили на примере микрорайона Солнечный в Красноярске.

Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Новиков, депутаты от «Единой России» горсовета Красноярска и краевого парламента, представители спортивных организаций, тренеры посетили различные спортивные объекты. Новый футбольный манеж — самый современный во всем городе, здесь базируются юные спортсмены спортшколы олимпийского резерва «Ротор».

Мама юного футболиста Анастасия: «Илья занимается футболом с пяти лет. Условия в манеже шикарные. Ребенок находится в комфортных условиях в течение всего года. Тепло, светло, сухо, специальное покрытие. Когда играли в осенне-весенний период на открытом поле — это дождь, лед, снег, влажно, скользко. В крытом манеже это все исключается, и ребята занимаются весь год. Сейчас у нас начинаются турниры и мы верим, что наши результаты улучшатся».

Также участники осмотрели физкультурно-оздоровительный комплекс «Солнечный». Объект работает уже 15 лет, здесь функционирует многофункциональный и тренажерный залы, проводятся занятия по адаптивным видам спорта, развивают самые разные направления, от классических игровых до фехтования. Здесь же работает «Школа нового поколения», где обучают старшеклассников работе с беспилотниками.

Примером частно-государственного партнерства стал Центр спортивных единоборств, который открылся в прошлом году. На данный момент в нем на безвозмездной основе занимается более 450 детей по восьми видам единоборств.

При поддержке «Единой России» в регионе проводятся спортивные фестивали, развивается адаптивный спорт.

«Работа проведена очень большая по различным направлениям. Занимаемся дворовым спортом, школьным спортом, проводим различные мероприятия, фестивали в рамках летней оздоровительной кампании. Это позволяет эффективно вовлекать детей в занятия физкультурой и спортом. Мы отправляем детей — победителей региональных этапов наших краевых партийных соревнований на федеральные этапы. Для ребят участие во Всероссийских соревнованиях — это стимул для дальнейшего занятия спортом и физкультурой. Хочу отметить, что у нас большая команда. Большое спасибо нашим коллегам на местах, в муниципалитетах, активистам, партийцам», — отметил региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Павел Ростовцев.

Итоги пятилетней работы подвел Александр Новиков в ходе круглого стола: «По краю у нас у нас хорошие результаты по реализации развития спорта. В 18-ти муниципальных образованиях края у нас появились крупные физкультурно-оздоровительные комплексы. За этот период мы ввели новую субсидию для территорий для строительства небольших объектов в малых городах и сельской местности. Всего таких объектов построено уже 16. Они позволяют круглогодично заниматься спортом. На этот год на такие спортсооружения заложено 180 млн рублей. Также в планах продолжать и увеличивать их строительство. Строим плоскостные спортплощадки, около 30−35 в год, за отчетный период мы построили их почти 200. Укрепляем материально-техническую базу наших муниципальных школ, строим площадки ГТО, инфраструктура развивается. Мы идем к достижению национальных целей, поставленных Президентом нашей страны о доле граждан систематически занимающихся спортом».

Также участники мероприятия обсудили и внесли предложения в новую народную программу. Отправить свое предложение может любой желающий, для этого работает специальный сайт естьрезультат.рф.

