В Иркутской области закрыли четыре ледовые переправы за сутки

В Иркутской области продолжают закрывать ледовые переправы в связи с таянием льда. За последние сутки эксплуатация ледовых дорог завершена в Казачинско-Ленском районе — на реках Киренга, Кутима, Домугда и Моголь.

Источник: ТК Город

Съезды к переправам перекрыты, установлены запрещающие знаки. Для ускорения разрушения льда проведено его чернение.

На сегодняшний день в регионе остаются действующими 11 ледовых переправ:

три — в Киренском районе;

по две — в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах;

по одной — в Жигаловском и Нижнеилимском районах.

Однако из-за естественных процессов разрушения льда их закрытие планируется в ближайшее время.

Инспекторы Центра ГИМС напоминают о запрете выезда на лед вне санкционированных мест. «Не рискуйте жизнью!» — подчеркивают спасатели. При происшествии необходимо незамедлительно звонить на единый номер вызова экстренных служб — 112.