В Иркутской области закрыли четыре ледовые переправы за сутки

Съезды к переправам перекрыты, установлены запрещающие знаки. Для ускорения разрушения льда проведено его чернение.
На сегодняшний день в регионе остаются действующими 11 ледовых переправ:
три — в Киренском районе;
по две — в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах;
по одной — в Жигаловском и Нижнеилимском районах.
Однако из-за естественных процессов разрушения льда их закрытие планируется в ближайшее время.
Инспекторы Центра ГИМС напоминают о запрете выезда на лед вне санкционированных мест. «Не рискуйте жизнью!» — подчеркивают спасатели. При происшествии необходимо незамедлительно звонить на единый номер вызова экстренных служб — 112.