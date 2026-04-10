При переезде на работу в другой округ Красноярского края можно получить 40 тысяч рублей

Жители Красноярского края, готовые переехать для трудоустройства в другую территорию региона, могут получить поддержку от службы занятости. Меры помощи предусмотрены как для временной работы, так и для переезда на постоянное место жительства. При временном трудоустройстве компенсируют расходы на проезд, суточные и аренду жилья. В случае переезда на постоянную работу выплачивается единовременное пособие в размере 40 тысяч рублей, а для участников СВО — 100 тысяч рублей. Также возмещаются расходы на дорогу и суточные для членов семьи. В пресс-службе агентства труда и занятости населения региона отметили, что с начала года этой возможностью уже воспользовались 13 человек.