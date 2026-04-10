Внук Гагарина рассказал, что коллекционировал его дед

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Первый космонавт Юрий Гагарин собрал коллекцию монет из путешествий по миру. Нумизматика стала семейной традицией, рассказал ТАСС внук Гагарина Юрий Кондратчик.
По его словам, от Гагарина ему досталась коллекция монет, которые он привозил из поездок по разным странам, которую передала бабушка.
«Сейчас монеты уже редкость, в основном [мой сын Леонид] тоже собирает мелочь, когда ездим куда-то в путешествия. Думаю, впоследствии он объединит свою коллекцию с коллекцией прадеда. Та баночка пока осталась в Москве», — сказал Кондратчик.
Юрий Кондратчик несколько лет живет и работает в Хабаровске, управляет крупнейшим аэропортом Дальнего Востока — международным аэропортом имени Г. И. Невельского. Своего деда Юрий не знал, Гагарин погиб за 21 год до его рождения, но в семье бережно хранят память о нем.
В 2026 году международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского и информационное агентство России ТАСС при поддержке Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина реализовали совместный проект в рамках Всероссийской недели космоса. На площадке аэропорта ко Дню космонавтики открылась фотоэкспозиция «Первые во Вселенной», объединившая уникальные фотографии первых космонавтов, процесса подготовки к полетам, снимки, на которых запечатлены живые эмоции пионеров космоса, людей во время масштабных народных гуляний и праздничных митингов в честь первого в мире человека, совершившего орбитальный полет на советском космическом корабле «Восток».
Всего представлены 40 фотографий, большая часть — из фотохроники ТАСС. Среди них снимки с Гагариным во время тренировки при подготовке к космическому старту в Звездном городке в 1959 году, с летчиком-космонавтом Андрияном Николаевым во время прыжка с парашютом на предполетных тренировках в 1968-м, есть кадр, где космонавт Герман Титов читает газету с сообщением о своем успешном космическом полете на корабле «Восход-2», и множество других уникальных фотографий.
О Неделе космоса.
Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
