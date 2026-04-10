В Ачинском округе на сельхозпредприятии нашли майнинговую ферму

В Ачинске полицейскими выявлен факт хищения электроэнергии в особо крупном размере. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
В дежурную часть поступило сообщение от представителя энергокомпании о хищении электроэнергии одним из сельских предприятий. При проверке выяснилось, что в период с октября 2025 по январь 2026 года в поселке Горный неизвестный внес конструктивные изменения в приборы учета электроэнергии на подстанции.
В ходе обыска полицейские нашли в помещении сельхозпредприятия майнинговую ферму и изъяли откуда 179 системных блоков, флеш-носитель, журнал записей, банковские карты, ноутбук, видеорегистратор с записями видеонаблюдения и договор купли-продажи майнингового оборудования.
Действиями неустановленного лица энергокомпании был причинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению, и проводят необходимые проверочные мероприятия.
