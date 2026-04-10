Сенатор РФ Дмитрий Перминов написал ЕГЭ по русскому языку

В гимназии № 19 родители омских выпускников вместе с сенатором РФ, Героем России Дмитрием Перминовым, депутатом Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Игорем Поповым, депутатом Омского горсовета Максимом Концедаловым и министром образования Ольгой Степановой написали ЕГЭ по русскому языку. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. В этом году родителям предложили написать сокращённый вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Русский язык — один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата.
«Мне как отцу четверых детей было интересно попробовать написать единый государственный экзамен. Когда мы учились, у нас не было ЕГЭ, это было очень волнительно. Мы прошли все этапы, начиная от линейки, инструктажа и написания самого экзамена. Могу сказать, что если ты не знаешь, если ты не готовился, не занимался, то угадать как-то не получится. Ребятам важно ходить на уроки, заниматься с преподавателями и выполнять домашние задания. Уверен, что дети, которые эту работу будут делать, не испытают сложностей в написании экзамена», — отметил Дмитрий Перминов.
По словам министра образования Ольги Степановой, все муниципалитеты присоединились к проведению Всероссийской акции, старт которой дали сегодня. Она будет проходить до 27 апреля, принять в ней участие смогут более тысячи активных родителей. Традиционно в сельских районах пунктами для акции выступают крупные школы в районных центрах.
«Я начинаю понимать, через что проходят ребята, через те волнения, через те нервы, чтобы добиться определённых результатов. Этап, который мы сейчас прошли, как ознакомительный этап, чтобы ребёнок уже понимал, как ему нужно действовать. Более того, уверен, что в школах дополнительные испытания проходят и они знают какие-то элементарные вещи», — считает депутат Законодательного Собрания Омской области от партии «Единая Россия» Игорь Попов.
«Для меня это уже не первый опыт. Я больше чем 20 лет назад, сам, будучи выпускником, сдавал ЕГЭ. Это была первая волна. Поэтому сегодня были очень интересные ощущения, вспомнил, как это было», — добавил депутат Омского городского совета от партии «Единая Россия» Максим Концедалов.
Родители увидели, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов. Во время ЕГЭ с родителями действовал штаб пункта, был открыт медицинский кабинет, организовано место для СМИ, а также работали общественные наблюдатели. В конце акции родители, которые в ней приняли участие, поделились своим мнением.
«С момента как мы зашли в школу, нас встретил охранник, проводил нас, объяснил, куда пройти. Дальше был инструктаж, нужно было показать паспорт и сдать сотовый телефон. Я считаю, что школьной программы для того, чтобы написать базовый минимум, достаточно», — поделилась впечатлениями мама ученицы 11 класса Ксения Макарова.
Основной период ЕГЭ 2026 года пройдёт с 1 июня по 9 июля. По поручению Президента России Владимира Путина выпускникам можно будет пересдать один из экзаменов по выбору в текущую экзаменационную кампанию до начала приёма на обучение в вузы. Для тех, кто не сможет сдать оба обязательных предмета, предусмотрен дополнительный сентябрьский период.