Космонавт Кононенко рассказал, что выработало в нем выдержку для работы на орбите

«Все шло по плану: тренировки, экзамены, отработка нештатных ситуаций. Но после катастрофы “Колумбии” графики полетов и составы экипажей пришлось переформатировать кардинально. Сначала меня просто передвинули в следующий экипаж. Я снова начал подготовку, снова влился в цикл, думая, что это временная задержка. Но затем пришло другое решение: молодых космонавтов, еще не имеющих опыта космических полетов, решили отодвинуть до тех пор, пока полеты шаттлов не возобновятся. Логика была понятной — в условиях жесткого лимита на “Союзы” отправлять на станцию нужно было самых опытных, тех, кто сможет работать в условиях максимальной автономии и сведет риски к минимуму», — рассказал космонавт в колонке для ТАСС.