Космонавт Кононенко рассказал, что выработало в нем выдержку для работы на орбите

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко заявил, что пять вынужденных лет ожидания первого полета в космос обеспечили ему выдержку и запас прочности для последующей работы на орбите.
«Все шло по плану: тренировки, экзамены, отработка нештатных ситуаций. Но после катастрофы “Колумбии” графики полетов и составы экипажей пришлось переформатировать кардинально. Сначала меня просто передвинули в следующий экипаж. Я снова начал подготовку, снова влился в цикл, думая, что это временная задержка. Но затем пришло другое решение: молодых космонавтов, еще не имеющих опыта космических полетов, решили отодвинуть до тех пор, пока полеты шаттлов не возобновятся. Логика была понятной — в условиях жесткого лимита на “Союзы” отправлять на станцию нужно было самых опытных, тех, кто сможет работать в условиях максимальной автономии и сведет риски к минимуму», — рассказал космонавт в колонке для ТАСС.
По словам Кононенко, данное решение обернулось для него пятью дополнительными годами интенсивной подготовки и томительного ожидания. «Пять лет тренировок, тяжелой работы, наблюдения за тем, как улетают другие. Только в 2008 году, в составе экспедиции МКС-17, я наконец совершил свой первый космический полет. И, оглядываясь назад, понимаю: эти годы не прошли даром. Они дали тот самый запас прочности, ту глубину понимания систем и ту выдержку, которая потом не раз помогала в работе на орбите», — подчеркнул он.
Герой РФ подчеркнул, что ситуация нормализовалась в 2006 году, когда шаттлы вернулись к полетам. «Численность экипажей снова выросла до трех человек, а американские корабли взяли на себя основную нагрузку по ротации астронавтов вплоть до 2009 года», — отметил он.
Первый полет Кононенко выполнял с 8 апреля по 24 октября 2008 года в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-12» и бортинженера МКС-17.