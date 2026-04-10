Стало известно, когда Вэнс прибудет в Исламабад на переговоры с Ираном

Глава американской делегации на переговорах с Ираном вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в пакистанскую столицу Исламабад 10 апреля. Это следует из предварительного расписания высокопоставленного политика.
Отмечается, что Вэнс вылетит в Пакистан с авиабазы Эндрюс. Когда Вэнс прибудет в Исламабад, не сообщается.
Накануне посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам сообщил, что делегация Ирана прибыла в Исламабад на переговоры с США 9 апреля.
В этих условиях отель Serena в столице Пакистана Исламабаде по распоряжению правительства страны просит постояльцев освободить номера из-за «важного мероприятия». Оно, как отмечается, продлится с вечера 8 апреля до вечера воскресенья.