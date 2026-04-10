Выдающийся писатель и журналист: в Уфе не стало Аллы Докучаевой

В Уфе на 92-м году жизни скончалась журналист и писатель Алла Докучаева. Об этом сообщила газета «Вечерняя Уфа».
Алла Докучаева родилась 7 января 1935 года в Горьком — ныне Нижнем Новгороде — в семье журналистов. Еще студенткой пятого курса филологического факультета она начала работать в областной молодежной газете «Ленинская смена», затем возглавила отдел литературы и искусства в «Горьковском рабочем».
В 1970 году Докучаева переехала в Уфу и пришла в «Вечернюю Уфу», где проработала 32 года — заведующей отделом и заместителем редактора. Параллельно она преподавала журналистику в Башкирском госуниверситете и воспитала целую плеяду журналистов. В их числе — сын Дмитрий, работающий сегодня в одном из московских изданий.
Алла Докучаева была членом Союза журналистов СССР с 1959 года и членом Союза писателей Башкирии с 1994 года. Она была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» и премии имени Шагита Худайбердина.
За свою жизнь она написала более 20 художественных и документальных книг — преимущественно в жанре детектива. Среди них повести «Убийство в реликтовой роще», «Тайны старого дома», «Яд “Маскарада”, роман “Суд божий”, написанный в соавторстве с супругом Семеном Шапиро и изданный в Москве, а также многочисленные книги очерков об уфимцах и деятелях культуры. Одной из последних стал сборник “В мечтах. И наяву”, вышедший в издательстве “Китап” в 2020 году к 85-летию автора.
До последних дней Алла Анатольевна продолжала сотрудничать с «Вечерней Уфой» и республиканскими журналами «Бельские просторы», «Ватандаш», «Рампа» и «Уфа».