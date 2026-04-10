В РПЦ заявили, что люди не должны искать счастье в мирских целях: его нет «на стороне»

Журналист, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда объяснил россиянам, где нельзя искать счастье. Он напомнил содержание притчи о блудном сыне. По словам церковного деятеля, счастья нет «на стороне». Его нельзя искать на пути к деньгам и другим мирским целям, указал Владимир Легойда в диалоге с РИА Новости.