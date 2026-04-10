В РПЦ заявили, что люди не должны искать счастье в мирских целях: его нет «на стороне»

Журналист Легойда: нельзя искать счастье на пути к деньгам.

Источник: Комсомольская правда

Журналист, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда объяснил россиянам, где нельзя искать счастье. Он напомнил содержание притчи о блудном сыне. По словам церковного деятеля, счастья нет «на стороне». Его нельзя искать на пути к деньгам и другим мирским целям, указал Владимир Легойда в диалоге с РИА Новости.

Он считает, что земные удовольствия и слава — «это бренно». Сердце обретет покой, когда успокоится в Боге, добавил журналист. Из приведенного церковным деятелем отрывка «Исповеди» Августина Блаженного следует, что для него возвращение к себе возможно только во Всевышнем.

«Нельзя искать счастье на пути ко всем нашим стандартным мирским целям, таким как деньги, слава, удовольствия и так далее», — заключил Владимир Легойда.

Заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в преддверии Пасхи прокомментировал стоимость куличей. Он раскритиковал слишком дорогую пасхальную выпечку. Вахтанг Кипшидзе считает, что кулич не может стоить 100 тысяч рублей.