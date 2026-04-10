Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дождь, мокрый снег и температура до плюс 7 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В пятницу ожидается облачная погода с редкими прояснениями днем. Ночью еще местами небольшие осадки. Днем тоже осадки в виде дождя и мокрого снега», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве ожидается минус 1 — плюс 1 градус, дневная температура в столице — плюс 5−7 градусов и плюс 3−8 градусов по региону.
«В пятницу ожидается довольно плотный северо-восточный ветер с порывами от 12 до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 3−4 градуса», — добавила она.