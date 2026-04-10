Луковая шелуха vs. гранат, изюм vs. дубайский шоколад: Гастрономические тренды Пасхи-2026 у россиян

Что касается куличей, в 2026 году спрос на пасхальные изделия с различными начинками вырос на 18% год к году. Самыми популярными вкусами оказались фисташка, красный бархат и дубайский шоколад. При этом фаворитами остаются куличи с изюмом — именно эту начинку назвали любимой 63% россиян. В то же время 37% опрошенных признались, что не терпят изюм и им приходится убирать его из классической пасхальной выпечки.