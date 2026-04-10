Кучеров сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров до 5 очков

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в гостевом матче с «Монреалем» и сократил отставание от лидирующего в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» до 5 очков.
«Монреаль» обыграл «Тампу» со счетом 2:1. У победителей шайбы забросили Коул Коуфилд (7-я минута) и Юрай Слафковски (59), у проигравших отличился Даррен Рэддиш (59). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков.
В активе Кучерова 128 очков (43 шайбы + 85 передач) в 73 играх текущего сезона. Макдэвид лидирует с 133 очками. У идущего третьим Натана Маккиннона из «Колорадо» 126 очков.
«Монреаль» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, в 79 матчах набрав 104 очка. «Тампа» идет третьей с 102 очками в 79 играх. В следующем матче «Монреаль» в ночь на 12 апреля по московскому времени примет «Коламбус», «Тампа» 11 апреля сыграет в гостях с «Бостоном».