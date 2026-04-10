Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае зерно ушло на экспорт сотнями тысяч тонн в Китай и Азию

Россельхознадзор подвёл итоги поставок с начала 2026 года.

С начала 2026 года из Приморского и Хабаровского краёв, а также Еврейской автономной области на экспорт оформлено 671 тысяча тонн зерновой продукции, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Основной объём пришёлся на Приморский край — 298 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Среди них лидируют кукуруза (170 тысяч тонн) и соя (101 тысяча тонн).

Дополнительно из региона оформлено 178,1 тысячи тонн зерна, поступившего из других субъектов России, включая ячмень, сою и пшеницу. Также переоформлены фитосанитарные сертификаты на 135,5 тысячи тонн продукции, прибывшей из других территорий.

В Хабаровском крае на экспорт направлено 5 тысяч тонн сои местного производства. В Еврейской автономной области — 18 тысяч тонн сои и кукурузы, выращенных как в регионе, так и за его пределами. Кроме того, в этих территориях переоформлено более 50 тысяч тонн зерна, поступившего из других регионов страны.

Продукция предназначалась для поставок в Китай, Республику Корея и Японию. Её качество подтверждено лабораторными исследованиями подведомственных Россельхознадзору учреждений.

Всего оформлено и переоформлено 12,3 тысячи фитосанитарных сертификатов.