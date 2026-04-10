В Хабаровском крае зерно ушло на экспорт сотнями тысяч тонн в Китай и Азию

С начала 2026 года из Приморского и Хабаровского краёв, а также Еврейской автономной области на экспорт оформлено 671 тысяча тонн зерновой продукции, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Основной объём пришёлся на Приморский край — 298 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Среди них лидируют кукуруза (170 тысяч тонн) и соя (101 тысяча тонн).
Дополнительно из региона оформлено 178,1 тысячи тонн зерна, поступившего из других субъектов России, включая ячмень, сою и пшеницу. Также переоформлены фитосанитарные сертификаты на 135,5 тысячи тонн продукции, прибывшей из других территорий.
В Хабаровском крае на экспорт направлено 5 тысяч тонн сои местного производства. В Еврейской автономной области — 18 тысяч тонн сои и кукурузы, выращенных как в регионе, так и за его пределами. Кроме того, в этих территориях переоформлено более 50 тысяч тонн зерна, поступившего из других регионов страны.
Продукция предназначалась для поставок в Китай, Республику Корея и Японию. Её качество подтверждено лабораторными исследованиями подведомственных Россельхознадзору учреждений.
Всего оформлено и переоформлено 12,3 тысячи фитосанитарных сертификатов.