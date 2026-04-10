Mamba: число регистраций в сервисах онлайн-знакомств весной выросло на 20−23%

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Количество регистраций в дейтинг-сервисах весной 2026 года выросло на 20−23% по сравнению с зимним показателем, говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомился ТАСС.
Отмечается, что в конце марта реактивируются порядка 18% мужских и 14% женских анкет, которые не заходили в сервис около месяца. Сильнее всего этот эффект заметен среди мужчин 29−39 лет.
«Одновременно с возвращением растет и приток новых пользователей. В среднем по России количество регистраций увеличивается на 20−23% по сравнению с зимними месяцами, причем мужчины подключаются активнее: рост у них достигает 25−27%, тогда как у женщин — 18−20%», — говорится в исследовании.
С ростом аудитории увеличивается и интенсивность общения внутри сервиса. Так, количество лайков возрастает на 24%, а число взаимных матчей — на 17%.
При этом средняя длительность переписок сокращается на 12%, так как пользователи быстрее переходят к встречам и не затягивают диалог. «Если зимой общение могло длиться неделями, то сейчас чаще работает более простой сценарий — договориться и увидеться», — рассказали в сервисе.
Кроме того, весной пользователи обновляют свои анкеты: около 60% меняют фотографии, описание или подачу профиля. Женщины чаще работают с визуальной частью — 64% меняют заглавное фото, а 38% добавляют новые фото. Мужчины, напротив, реже меняют визуал, но заметно активнее ведут себя внутри приложения: чаще пишут, быстрее предлагают встретиться и расширяют круг знакомств.