«Авангард» проведёт вторую встречу серии с ЦСКА в Омске

В пятницу, 10 апреля, на льду «G-Drive Арены» состоится вторая игра второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА. Матч начнётся в 19:30 по омскому времени.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в эфире телеканала KHL Prime, омского «12 канала» и на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».
Напомним, что счёт в серии до четырёх побед: 1−0. В стартовом матче четвертьфинальной серии «ястребы» всухую обыграли «армейцев» со счётом 3:0. Следующие встречи соперников назначены на 12 и 14 апреля. При необходимости команды также сыграют 16, 18 и 20 апреля.
Отметим, что трансляция игры также будет идти в Городском саду на улице Ленина, за ТЮЗом.