Почему в одних городах продукты дешевеют, а в других — дорожают?

Влияют факторы собственного производства, логистики и государственного регулирования.

Источник: DKNews.kz

Ценовой дисбаланс на продовольственные товары в Казахстане

Введение

Цены на продовольственные товары в Казахстане демонстрируют значительный разброс по регионам. В рамках исследования были выделены три основные группы товаров:

  1. Продукция, которая дорожает везде, но с разной скоростью.

  2. Дешевеющие (но не повсеместно) овощи.

  3. Продукты, цены на которые в одних городах растут, а в других — падают.

Гречневая крупа

Гречневая крупа является ярким примером продукта, цены на который варьируются по регионам. В 14 из 20 городов гречка подорожала, в то время как в 6 — подешевела.

  • Кокшетау: рост цены на 35,6%.

  • Петропавловск: снижение цены на 1,9%.

Рыба

Свежая, охлаждённая или мороженая рыба также демонстрирует значительный разброс цен. В 6 городах (Актау, Атырау, Актобе, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск) цены на рыбу снизились, в то время как в 14 городах — выросли.

  • Возможный фактор влияния: близость городов к водным ресурсам.

Овощи

Цены на огурцы и помидоры в большинстве регионов упали по сравнению с мартом 2025 года. Однако в некоторых городах наблюдается удорожание:

  • Жезказган: огурцы — +30,8%, помидоры — +32,4%.

  • Актау: помидоры — +28,9%.

  • Актобе: помидоры — −11,9%.

Мясо

Говядина и мясо кур подорожали практически во всех регионах страны. Однако скорость прироста цен значительно варьируется:

  • Петропавловск: говядина — +30,2%.

  • Талдыкорган: говядина — +32,8%.

  • Астана: говядина — +8,2%.

Причины ценового дисбаланса

  1. Близость к месту производства: рыба на западе и востоке страны, тепличные овощи на юге.

  2. Государственное регулирование: возможное влияние на цены в столице.

  3. Производственные факторы: рыба в Астане не может стоить дешевле, чем в Актау из-за логистических затрат.

  4. Продажи из стабилизационных фондов: разные темпы реализации запасов в разных регионах.

Города с низкими ценами

На основе данных о средних ценах можно выделить города, где продукты в марте были дешевле:

  • Шымкент, Туркестан, Тараз, Петропавловск.

Дороже продовольствие стоило в Жезказгане, Усть-Каменогорске и Семее.

Темпы роста себестоимости

Данные БНС об индексах цен производителей показывают, что рост себестоимости продукции в разных регионах различается:

  • Растениеводство:

    • Абайская область: +16%.

    • Акмолинская область: +12,1%.

    • Алматинская область: +18,4%.

    • Кызылординская область: −12,5%.

  • Животноводство:

    • Акмолинская область: +55,2%.

    • Абайская область: +32,6%.

    • Западно-Казахстанская область: +4,3%.

Заключение

Ценовая разница на продовольственные товары в Казахстане обусловлена различными факторами, включая близость к производству, государственное регулирование, темпы роста себестоимости и продажи из стабилизационных фондов. Важно учитывать эти факторы при анализе ценовой динамики в регионах страны.