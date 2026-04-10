Почему в одних городах продукты дешевеют, а в других — дорожают?

Ценовой дисбаланс на продовольственные товары в Казахстане
Введение
Цены на продовольственные товары в Казахстане демонстрируют значительный разброс по регионам. В рамках исследования были выделены три основные группы товаров:
Продукция, которая дорожает везде, но с разной скоростью.
Дешевеющие (но не повсеместно) овощи.
Продукты, цены на которые в одних городах растут, а в других — падают.
Гречневая крупа
Гречневая крупа является ярким примером продукта, цены на который варьируются по регионам. В 14 из 20 городов гречка подорожала, в то время как в 6 — подешевела.
Кокшетау: рост цены на 35,6%.
Петропавловск: снижение цены на 1,9%.
Рыба
Свежая, охлаждённая или мороженая рыба также демонстрирует значительный разброс цен. В 6 городах (Актау, Атырау, Актобе, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск) цены на рыбу снизились, в то время как в 14 городах — выросли.
Возможный фактор влияния: близость городов к водным ресурсам.
Овощи
Цены на огурцы и помидоры в большинстве регионов упали по сравнению с мартом 2025 года. Однако в некоторых городах наблюдается удорожание:
Жезказган: огурцы — +30,8%, помидоры — +32,4%.
Актау: помидоры — +28,9%.
Актобе: помидоры — −11,9%.
Мясо
Говядина и мясо кур подорожали практически во всех регионах страны. Однако скорость прироста цен значительно варьируется:
Петропавловск: говядина — +30,2%.
Талдыкорган: говядина — +32,8%.
Астана: говядина — +8,2%.
Причины ценового дисбаланса
Близость к месту производства: рыба на западе и востоке страны, тепличные овощи на юге.
Государственное регулирование: возможное влияние на цены в столице.
Производственные факторы: рыба в Астане не может стоить дешевле, чем в Актау из-за логистических затрат.
Продажи из стабилизационных фондов: разные темпы реализации запасов в разных регионах.
Города с низкими ценами
На основе данных о средних ценах можно выделить города, где продукты в марте были дешевле:
Шымкент, Туркестан, Тараз, Петропавловск.
Дороже продовольствие стоило в Жезказгане, Усть-Каменогорске и Семее.
Темпы роста себестоимости
Данные БНС об индексах цен производителей показывают, что рост себестоимости продукции в разных регионах различается:
Растениеводство:
Абайская область: +16%.
Акмолинская область: +12,1%.
Алматинская область: +18,4%.
Кызылординская область: −12,5%.
Животноводство:
Акмолинская область: +55,2%.
Абайская область: +32,6%.
Западно-Казахстанская область: +4,3%.
Заключение
Ценовая разница на продовольственные товары в Казахстане обусловлена различными факторами, включая близость к производству, государственное регулирование, темпы роста себестоимости и продажи из стабилизационных фондов. Важно учитывать эти факторы при анализе ценовой динамики в регионах страны.