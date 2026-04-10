В Ростовской области ночью уничтожили более 50 БПЛА

Силы ПВО ночью сбили более 50 БПЛА в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 50 БПЛА уничтожены ночью в десяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражены и уничтожены более пяти десятков БПЛА в 10 районах. Атаке подверглись: Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы», — написал Слюсарь в канале на платформе Max.

Губернатор отметил, что в результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме. Уточняется, что никто не пострадал.

