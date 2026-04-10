Центробанк объяснил резкий рост объема наличных на руках у россиян

Специалисты Центробанка России зафиксировали резкий всплеск спроса на наличные деньги в марте. Об этом в четверг, 9 апреля, следует из информационно-аналитического комментария регулятора.
Согласно документу, объем находящихся в обращении у россиян наличных денег по итогам первого весеннего месяца увеличился на 300 миллиардов рублей, а в феврале — на 200 миллиардов рублей.
— Такая динамика может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население формировать запас наличных для осуществления платежей, — добавили в пресс-службе.
Ранее первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин предупредил, что регулирование российского рынка криптовалют будет предполагать уголовную ответственность за работу без лицензии.
Кроме того, по данным СМИ, Банк России разрабатывает экспериментально-правовой режим, который позволит кредитным организациям заключать договоры с новыми клиентами через видеосвязь.
Также регулятор продолжает понижение ключевой ставки. Решение о снижении параметра советом директоров Банка РФ до 15 процентов годовых было принято 20 марта.