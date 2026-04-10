Пасмурные и теплые выходные ждут нижегородцев на этой неделе

В эти выходные, 11 и 12 апреля, в Нижнем Новгороде будет пасмурно и тепло. Об этом сообщает сервис Яндекс Погода.
В субботу, 11 апреля, на протяжении всего дня небо будет затянуто облаками, а температура воздуха поднимется до +9 градусов. К вечеру станет прохладнее и столбики термометра покажут +7 градусов.
В воскресенье, 12 апреля, утром выглянет солнце и температура воздуха прогреется до +6 градусов. Днем ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, но станет заметно теплее — +12 градусов, а вечером — +9 градусов.
