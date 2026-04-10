Отказавшаяся от макаки Панча мать живёт с ним в одной стае

Напомним, Панч прославился после видео, где детёныш макаки всюду таскает с собой плюшевого орангутана, заменяющего ему мать. С февраля его выпустили в стаю, и кадры, где отвергнутый сородичами Панч бежит к игрушке за утешением, растрогали тысячи людей по всему миру. Ранее Такаси Ясунага рассказал, что стычки Панча с другими обезьянами являются уроками жизни, а в основном малыш почти всегда живёт в мире и покое.