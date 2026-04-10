Серия взрывов прогремит на правобережье Красноярска 10 апреля

В Красноярске на Торгашинском месторождении 10 апреля прогремит серия взрывов. Об этом сообщает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии.
Так, с 12:00 до 17:00 в Красноярске будут проводиться плановые взрывные работы. Радиус опасной зоны — 550 метров. На это время в ней будут подаваться специальные звуковые сигналы: один продолжительный (предупредительный), два продолжительных (боевой — непосредственно перед взрывом) и три коротких (отбой).
Горожан предупреждают, что при звуках сирен и хлопках не нужно предпринимать никаких действий — взрывы проводятся в штатном режиме.
