Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов прогремит на правобережье Красноярска 10 апреля

Взрывные работы пройдут на Торгашинском месторождении.

В Красноярске на Торгашинском месторождении 10 апреля прогремит серия взрывов. Об этом сообщает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии.

Так, с 12:00 до 17:00 в Красноярске будут проводиться плановые взрывные работы. Радиус опасной зоны — 550 метров. На это время в ней будут подаваться специальные звуковые сигналы: один продолжительный (предупредительный), два продолжительных (боевой — непосредственно перед взрывом) и три коротких (отбой).

Горожан предупреждают, что при звуках сирен и хлопках не нужно предпринимать никаких действий — взрывы проводятся в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что движение автобусов ограничили на трассах в Красноярском крае.

