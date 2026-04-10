Серия взрывов прогремит на правобережье Красноярска 10 апреля

Так, с 12:00 до 17:00 в Красноярске будут проводиться плановые взрывные работы. Радиус опасной зоны — 550 метров. На это время в ней будут подаваться специальные звуковые сигналы: один продолжительный (предупредительный), два продолжительных (боевой — непосредственно перед взрывом) и три коротких (отбой).