Капризов побил рекорд «Миннесоты» по играм с двумя и более голами

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов побил рекорд команды по матчам с двумя и более голами.
В ночь на пятницу «Миннесота» в гостях со счетом 4:5 уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов забросил две шайбы. Игра с «Далласом» стала для форварда 42-й с двумя и более голами. По этому показателю он побил клубный рекорд словака Мариана Габорика (41 матч).
Капризову 28 лет, он выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В 77 матчах текущего сезона он забросил 45 шайб и отдал 44 голевые передачи. Всего за клуб он провел 396 игр, забросил 230 шайб и отдал 245 передач. В 2021 году россиянин получил «Колдер трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.
Перед началом текущего сезона Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой», соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги.
Вместе со сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году, в финальном матче против команды Германии (4:3) форвард забросил победную шайбу в овертайме. Также вместе с национальной командой нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира (2019).
«Даллас» в 78 матчах набрал 104 очка и занимает второе место в Центральном дивизионе, «Миннесота» идет третьей с 102 очками в 79 встречах. В следующем матче «Даллас» в ночь на 12 апреля примет «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота» в этот же день на выезде встретится с «Нэшвиллом».