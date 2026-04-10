Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капризов побил рекорд «Миннесоты» по играм с двумя и более голами

В активе российского форварда 42 подобные встречи.

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов побил рекорд команды по матчам с двумя и более голами.

В ночь на пятницу «Миннесота» в гостях со счетом 4:5 уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов забросил две шайбы. Игра с «Далласом» стала для форварда 42-й с двумя и более голами. По этому показателю он побил клубный рекорд словака Мариана Габорика (41 матч).

Капризову 28 лет, он выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В 77 матчах текущего сезона он забросил 45 шайб и отдал 44 голевые передачи. Всего за клуб он провел 396 игр, забросил 230 шайб и отдал 245 передач. В 2021 году россиянин получил «Колдер трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Перед началом текущего сезона Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой», соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги.

Вместе со сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году, в финальном матче против команды Германии (4:3) форвард забросил победную шайбу в овертайме. Также вместе с национальной командой нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира (2019).

«Даллас» в 78 матчах набрал 104 очка и занимает второе место в Центральном дивизионе, «Миннесота» идет третьей с 102 очками в 79 встречах. В следующем матче «Даллас» в ночь на 12 апреля примет «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота» в этот же день на выезде встретится с «Нэшвиллом».

