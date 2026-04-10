Капризов побил рекорд «Миннесоты» по играм с двумя и более голами

Капризову 28 лет, он выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В 77 матчах текущего сезона он забросил 45 шайб и отдал 44 голевые передачи. Всего за клуб он провел 396 игр, забросил 230 шайб и отдал 245 передач. В 2021 году россиянин получил «Колдер трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.