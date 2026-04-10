В Прикамье вырос объем розничного кредитования

Рост зафиксирован и в целом по стране.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за март 2026 года банки выдали 64,6 тысячи розничных кредитов. Это на 21,7% больше, чем месяцем ранее, когда показатель составлял 53,1 тысячи. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Рост зафиксирован и в целом по стране. В марте россияне оформили 3,34 миллиона кредитов, тогда как в феврале — 2,82 миллиона. Таким образом, увеличение составило 18,4%. По сравнению с прошлым годом число выданных займов выросло на 25,8%.

Больше всего кредитов в марте оформили жители Москвы, Московской области и Краснодарского края — эти регионы стали лидерами по данному показателю.