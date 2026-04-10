В Красноярском крае за неделю поймали шесть «черных ассенизаторов»

За неделю в крае выявили шесть нарушителей, сливавших жидкие бытовые отходы где попало, а не в специально отведенных местах. Случаи зафиксированы в Красноярске, Богучанском и Абанском округах. Напомним, ЖБО — это вода после стирки и мытья посуды, продукты жизнедеятельности.
В Красноярске нелегальный слив установили на улицах Рокоссовского и Караульной. В одном из мест нарушителя поймали повторно. Автомобили помещены на штрафстоянку. В Богучанском округе выявить два факта нелегального слива помогли беспилотники.
— Благодаря современным системам контроля, включая БПЛА, нам удается пресекать такие случаи. Контрольные мероприятия ведутся системно и охватывают практически все территории края — от центра до отдаленных округов, — рассказала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Нарушителям на легковых авто грозит от 10 до 15 тысяч рублей штрафа, при повторном нарушении — до 30 тысяч; для грузового транспорта — до 50 тысяч рублей, при повторном — до 70. Сообщить о нарушениях можно круглосуточно по номеру: 8−800−20−11−116.