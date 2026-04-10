С «Автозавода» в «сталевары». Кто из торпедовцев играл и за «Металлург»

Во втором раунде Кубка Гагарина нижегородское «Торпедо» скрестило клюшки с магнитогорским «Металлургом». В плей-офф КХЛ турнирные пути соперников пересеклись всего второй раз почти за двадцать лет. Тем не менее, хоккейная судьба связала с обоими клубами ряд очень заметных игроков. Nn.aif.ru вспоминает тех, кто оставил яркий след и в «Торпедо», и в «Металлурге».
Игорь Гераськин.
Выступал за «Металлург» в 2023—2025 гг., выступает за «Торпедо» с 20 января 2026 года.
Обзор «автозаводцев-сталеваров» начнём с Игоря Гераськина. Всего два года назад миниатюрный форвард (рост 170 см) вместе с «Магниткой» на всех парусах нёсся к победе в Кубке Гагарина. Уральцы в розыгрыше плей-офф-2023/24 никому не оставили шансов, а Гераськин стал одним из самых результативных игроков своей команды.
Но с тех пор многое поменялось. Ещё в 2025 году Игорь оказался в «Металлурге» не у дел и вынужден был отправиться искать счастья на берега Тихого океана, в «Адмирал».
А в начале 2026 года Гераськин стал частью сделки между командой из Владивостока и «Торпедо». Так месте с вратарём Дмитрием Шугаевым он оказался в Нижнем в обмен на кипера Ивана Кульбакова.
Наверняка в плей-офф Гераськину есть что доказывать и бывшим партнёрам по «Металлургу», и главному тренеру «сталеваров» Андрею Разину, который в Игоря не поверил.
Илья Проскуряков.
Играл за «Металлург» в 2004—2011 гг., играл за «Торпедо» в 2015—2017 гг..
В нулевые вратарь Илья Проскуряков в составе «Магнитки» боролся за награды российской Суперлиги и взял золото чемпионата страны в 2007 году. А в сезон-2008/2009, дебютном в истории Континентальной хоккейной лиги, Проскуряков вместе с «Металлургом» обыгрывал «Торпедо» в первом раунде плей-офф.
Через шесть лет голкипер оказался в Нижнем Новгороде уже в качестве игрока «автозаводцев».
Самым ярким в «Торпедо» у него получился сезон-2015/16. Нижегородцы в том розыгрыше плей-офф сколотили лихую банду, которая больно побила в первом раунде звёздный финский «Йокерит». Сокрушительные силовые приёмы, драки хоккеистов на льду, потасовки тренеров в подтрибунной — «Торпедо» зажигало по полной. А Проскуряков делал то, чего и ждут от классного вратаря, — тащил! Вдохновенная игра Ильи помогла «автозаводцам» во второй раз в своей истории преодолеть первый раунд плей-офф.
В следующем году «Торпедо» играло не столь ярко и эмоционально, сник и Проскуряков. По итогам сезона-2016/17 вратарь попрощался с Нижним Новгородом.
Евгений Варламов.
Играл за «Металлург» в 2003—2011 гг., играл за «Торпедо» в 2011—2013 гг..
Наши читатели отлично знают Евгения Варламова как многолетнего эксперта nn.aif.ru. А хоккейные болельщики со стажем точно помнят подвиги брутального защитника на льду!
Самые яркие годы карьеры Варламова пришлись на выступления за «Магнитку». В составе «сталеваров» Евгений становился чемпионом России, обладателем Кубка Шпенглера и победителем Кубка чемпионов.
В 2011 году уральский этап карьеры Варламова завершился, и опытнейший хоккеист принял приглашение из Нижнего Новгорода. В «Торпедо» дядю Женю, как Варламова прозвали партнёры, пригласил финский тренер Кари Ялонен, который собирался построить команду, способную пошуметь в КХЛ.
Ставка на маститого Варламова сыграла. Получив статус капитана, Евгений стал одним из лидеров «Торпедо» и помог команде не только пробиться в плей-офф, но и впервые в истории преодолеть первый раунд Кубка Гагарина.
Увы, на следующий год «Торпедо» выступало неудачно и в плей-офф не попало. Ялонен ушёл в отставку, а Евгений Варламов по завершению сезона принял решение закончить карьеру.
Владимир Маленьких.
Выступал за «Металлург» в 2005—2011 гг. и в 2013—2015 гг., выступал за «Торпедо» в 2011—2013 гг..
Ещё один опытнейший защитник, на которого долгие годы опиралась игра «Металлурга», перебрался в Нижний Новгород вслед за Евгением Варламовым летом 2011 года.
Владимир Маленьких отлично подошёл под требования Кари Ялонена и стал одним из главных действующих лиц той команды.
Но после неудачного сезона-2012/13 в «Торпедо» началась перестройка, и Маленьких в числе прочих возрастных хоккеистов Нижний Новгород покинул. Владимир вернулся в «Металлург», где отыграл ещё два года и стал обладателем Кубка Гагарина-2014.
А после Владимир провел несколько сезонов в составе родной тольяттинской «Лады», завершив карьеру в 2018 году.
Войтек Вольски.
Играл в «Торпедо» в 2013—2015 гг., играл в «Металлурге» в 2015- 2017 гг. и в 2017—2018 гг..
Канадский поляк Войтек Вольски приехал в Нижний Новгород летом 2013 года прямиком из Washington Capitals и вместе с финнами Яркко Иммоненом и Сакари Салминеном составил одну из самых результативных троек нападения КХЛ.
Вдохновенная игра Войтека и его партнёров помогла обновленному «Торпедо» с первой попытки оказаться в плей-офф Кубка Гагарина и устроить потрясающую семиматчевую серию с «Салаватом Юлаевым».
Звёздные уфимцы еле унесли ноги благодаря вдохновенной игре будущего двукратного обладателя кубка Стэнли вратаря Андрея Василевского.
Сезон-2014/15 Войтек Вольски провёл ещё результативнее, набрав свыше 40 очков. Забивной форвард даже успел установить рекорд КХЛ, когда в октябре 2014 года за одну минуту 46 секунд оформил хет-трик в игре с «Сибирью».
После двух успешных сезонов в «Торпедо» Вольски предсказуемо захотел существенного улучшения финансовых условий и принял щедрое предложение «Металлурга». В «Магнитке» он исполнил заветную мечту большинства хоккеистов, выступающих в КХЛ. В 2016 году канадский форвард поднял над головой Кубок Гагарина. Тогда в финале «Металлург» обыграл ЦСКА.
Владимир Галузин.
Играл в «Торпедо» в 2008—2019 гг., играл в «Металлурге» в 2019—2020 гг..
Дебютировать в составе «автозаводцев» Галузин успел ещё до основания Континентальной хоккейной лиги. А в первом сезоне КХЛ совсем юный форвард сумел вместе с «Торпедо» пробиться в плей-офф, где нижегородцы уступили «Металлургу».
После этого Владимир защищал цвета «Торпедо» на протяжении десяти с лишним лет. Но отчаявшись выиграть с «автозаводцами» Кубок Гагарина, Галузин в 2019 решился на переход в «Металлург».
Союз находившегося в расцвете сил форварда и одной из самых стабильных и успешных команд КХЛ казался многообещающим. Но на Урале у Галузина совсем не задалось.
После «Металлурга» Галузин выступал за «Ак Барс», «Нефтехимик», «Амур», «Спартак» и «Витязь».
А летом 2025 года Владимир решил завершить игровую карьеру и начал тренерскую. Сейчас экс-капитан «Торпедо» работает в штабе красноярского «Сокола».
Денис Паршин.
Играл в «Торпедо» в 2013—2014 гг. и в 2017 −2019 гг., играл в «Металлурге» в 2019- 2020 гг.
Летом 2019 года вместе с Галузиным из «Торпедо» в «Металлург» перешёл и Денис Паршин. Сезон-2018/19 форвард провёл ударно, набрав в составе нижегородской команды 41 очко. В Магнитогорске на мастеровитого нападающего очень рассчитывали.
Но, как и у Владимира Галузина, закрепиться в Магнитогорске у Паршина не вышло. Уже на следующий год пути Дениса и «сталеваров» разошлись, после чего карьера форварда пошла по весьма причудливому маршруту. Словенский «Кошице», рижское «Динамо», снова «Кошице», ещё один словенский клуб «Гуменне» и, наконец, «Металлург» из белорусского Жлобина. Именно в Белоруссии Денис Паршин и завершил карьеру в 2024 году.