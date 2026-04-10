Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин убрал 840 профессий из списков для досрочной пенсии в Беларуси

Совмин изменил списки профессий для досрочной пенсии в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси были актуализированы списки для профессионального пенсионного страхования. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.

Документ был подготовлен в целях комплексного пересмотра действующих с 2005 года списков работ, профессий, производств, должностей с тяжелыми и вредными условиями труда. На основании названных списков работодатели определяют должности (профессии) сотрудников, которые подлежат профессиональному пенсионному страхованию.

На основании анализа Министерства труда и социальной защиты из списков убрали 406 профессий (должностей), которые практически не применяются в экономике. Кром того, было убрано 356 профессий (должностей), по которым ни в одной организации не подтвердились показатели вредных условий труда после проведенных аттестаций.

Также убрали 78 профессий (должностей) с оптимальными или же допустимыми условиями труда после аттестации. То есть всего речь идет про 840 профессий (должностей), которые были исключены из списков.

Постановление приводит наименования профессий в списках в соответствии с изменениями в квалификационных справочниках. Также данный документ уточняет формулировки работ, условий и показателей с учетом правоприменительной практики.

Подобным образом документ даст возможность уменьшить в организациях и денежные, и временные расходы, которые они несли на проведение аттестаций на рабочих местах. При этом по части из них оценки вредности не подтверждали права сотрудников на профессиональное пенсионное страхование.