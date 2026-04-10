В трёх районах Иркутска 10 апреля проведут отжиг сухой травы

IrkutskMedia, 10 апреля. Сегодня специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области и добровольческого отряда «111. 62» при участии МКУ «Безопасный город» проведут отжиг сухой травы в Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах. Работы пройдут с 14.30 на площади 27,7 га, сообщает пресс-служба администрации города.
Для профилактики весеннего пала в черте города отжиг прошлогодней сухой травы проводят в сухую безветренную погоду. Всего за апрель этого года устранили пожароопасные участки травы в черте города на площади 27 га, о них агентство рассказывало ранее. Работы прошли вблизи строений на улицах: Академическая, Геологов, Старо-Кузьмихинская и в районе Боковской протоки.