Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 апреля

Энергетики перечислили адреса, где не будет света в Ростове 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 10 апреля запланированы в сотнях домов, и тысячи людей останутся без электричества на несколько часов, а то и на весь рабочий день. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в течение пятницы не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;

— переулок Норильский, 14−28;

— улица Детская, 1−79 и 2−72;

— переулок Рационализаторский, 31−53, 24−40, 49;

— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Дундича, 2−62 и 1−67;

— улица Конституционная, 66−106 и 63−103;

— улица 20 лет Октября, 72−114 и 81−125;

— улица Кемеровская, 70−114 и 65−109;

— улица Калужская, 82−126 и 103−159;

— улица Глинки, 98−152 и 95−153;

— улица Мурманская, 96−164 и 91−153;

— улица Камская, 92−152 и 101−167;

— улица Волжская, 110−156 и 101−147;

— улица Брестская, 2−36;

— улица Карбышева, 30−42;

— улица 1-я Грамши, 1−55 и 2−66;

— улица 2-я Грамши, 35−91 и 36−98;

— улица Гончарова, 2−38 и 1−39;

— улица Дундича, 48−58;

— улица Можайская, 7−77;

— улица 12 декабря, 69−93 и 94−118;

— улица Физическая, 9−11 и 8−12;

— улица Карбышева, 9−35, 2−30;

— переулок Зимовниковский, 2−12 и 1−27;

— переулок Кузнецкий, 1−51 и 2−28;

— переулок Цокольный, 1−5 и 2−10.

С 9:00 до 12:00 отключения запланированы в нескольких домах:

— улица Еременко, 66, 66/1, 66/2;

— улица Малиновского, 72/1, 72/2, 72/3, 74/68, 27а, 29, 25.

С 13:00 до 17:00 свет отключат в зданиях:

— улица Еременко, 66, 66е, 66/1, 66/2;

— улица Малиновского, 72/1, 72/2, 72/3, 74/68, 29.

