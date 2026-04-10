Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 апреля

Отключения света в Ростове на 10 апреля запланированы в сотнях домов, и тысячи людей останутся без электричества на несколько часов, а то и на весь рабочий день. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в течение пятницы не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Детская, 1−79 и 2−72;
— переулок Рационализаторский, 31−53, 24−40, 49;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Дундича, 2−62 и 1−67;
— улица Конституционная, 66−106 и 63−103;
— улица 20 лет Октября, 72−114 и 81−125;
— улица Кемеровская, 70−114 и 65−109;
— улица Калужская, 82−126 и 103−159;
— улица Глинки, 98−152 и 95−153;
— улица Мурманская, 96−164 и 91−153;
— улица Камская, 92−152 и 101−167;
— улица Волжская, 110−156 и 101−147;
— улица Брестская, 2−36;
— улица Карбышева, 30−42;
— улица 1-я Грамши, 1−55 и 2−66;
— улица 2-я Грамши, 35−91 и 36−98;
— улица Гончарова, 2−38 и 1−39;
— улица Дундича, 48−58;
— улица Можайская, 7−77;
— улица 12 декабря, 69−93 и 94−118;
— улица Физическая, 9−11 и 8−12;
— улица Карбышева, 9−35, 2−30;
— переулок Зимовниковский, 2−12 и 1−27;
— переулок Кузнецкий, 1−51 и 2−28;
— переулок Цокольный, 1−5 и 2−10.
С 9:00 до 12:00 отключения запланированы в нескольких домах:
— улица Еременко, 66, 66/1, 66/2;
— улица Малиновского, 72/1, 72/2, 72/3, 74/68, 27а, 29, 25.
С 13:00 до 17:00 свет отключат в зданиях:
— улица Еременко, 66, 66е, 66/1, 66/2;
— улица Малиновского, 72/1, 72/2, 72/3, 74/68, 29.
