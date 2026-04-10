Амур у Хабаровска замер в ожидании ледохода

Величественная река Амур у Хабаровска набирается сил, чтобы сбросить ледовый покров — жители и гости города совсем скоро смогут насладиться уникальным зрелищем. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас водоём будто замер, и если затаить дыхание, то уже сейчас можно услышать, как зимняя корка начинает потрескивать.
Отметим, что ледоход уже начался на реке Уссури — граница вскрытия находится в районе сёл Шереметьево и Венюково в Вяземском районе. Также ледоход наблюдается на реке Манома. Что касается Амура, то сейчас можно заметить множество промоин и закраин. Сейчас уровень реки выше нормы примерно на один метр.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали начало ледохода на Амуре в период с 9 по 13 апреля. Это необычно рано. Ускорила процесс достаточно тёплая для краевого центра погода, установившаяся в марте. Впрочем, даже нынешний ранний ледоход не будет исключительным. Как сказали гидрологи, самый ранний ледоход на Амуре вблизи краевого центра наблюдался 7 апреля 2008 года.
Редакция ИА «Хабаровский край сегодня», в свою очередь, просит горожан соблюдать осторожность и ни в коем случае не выходить на лёд, даже если очень хочется сделать красивый кадр.