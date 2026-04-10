Амур у Хабаровска замер в ожидании ледохода

Отметим, что ледоход уже начался на реке Уссури — граница вскрытия находится в районе сёл Шереметьево и Венюково в Вяземском районе. Также ледоход наблюдается на реке Манома. Что касается Амура, то сейчас можно заметить множество промоин и закраин. Сейчас уровень реки выше нормы примерно на один метр.