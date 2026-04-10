В Хабаровском крае ИП оштрафовали за плитку, уложенную мигрантом.

В Хабаровском крае индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности за нарушение правил использования иностранной рабочей силы. Подробнее об инциденте — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю, женщина наняла гражданина Узбекистана для укладки плитки возле своего магазина. Проверка показала, что фактически выполняемая работа не соответствовала специальности, указанной в патенте иностранца — там значилась профессия «подсобный рабочий». Согласно нормам федерального законодательства, работодатель не вправе задействовать иностранца на должностях, не предусмотренных его разрешением на работу.
На основании ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ суд признал бизнесвумен виновной и назначил ей штраф в размере 125 000 рублей. Предпринимательница подала апелляционную жалобу, однако вышестоящая инстанция подтвердила законность взыскания и оставила решение без изменений. Постановление уже вступило в силу.
