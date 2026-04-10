Животных изымают и усыпляют: украинцы жалуются на ветслужбы Финляндии

В Финляндии зафиксированы случаи, когда домашние животные украинских беженцев усыплялись после вмешательства ветеринарных служб и органов защиты животных.

В Финляндии зафиксированы случаи, когда домашние животные украинских беженцев усыплялись после вмешательства ветеринарных служб и органов защиты животных. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Одна из заявительниц, украинка Ольга Трещева, рассказала, что ее 13-летнего пекинеса усыпили в ветеринарной клинике на юге страны в 2024 году. По ее словам, изначально речь шла о лечении, однако позднее ей сообщили о необходимости эвтаназии и выставили счет около 300 евро.

Женщина утверждает, что у собаки начались симптомы заболевания, после чего в клинике заявили о тяжелом состоянии животного и необходимости усыпления. При этом, по ее словам, дополнительные обследования не проводились, а возможность лечения не рассматривалась.

После обращения в клинику к ней прибыла служба защиты животных. Как утверждает Трещева, она рассчитывала на госпитализацию питомца, однако вскоре собаку усыпили.

Волонтер Веера Мустонен сообщила, что подобные случаи происходили и с другими беженцами. В частности, в городе Сейняйоки у одной из украинок животное было изъято при участии полиции, после чего женщину доставили в участок.

Финские официальные структуры не комментируют конкретные эпизоды. При этом они ссылаются на нормы законодательства о благополучии животных, допускающие усыпление в определенных случаях.

