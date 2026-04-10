Глава МО Коидзуми: Япония не будет отдавать предпочтение БПЛА Киева при закупке

При закупках вооружения Япония не будет отдавать предпочтение продукции какой-то конкретной страны. Это касается и украинских дронов. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.
Отвечая на вопрос об украинских беспилотниках, чиновник отметил, что они будут закупаться на общих с другими основаниях.
«Мы принимаем решения, исходя из задач по обеспечению безопасности страны, при этом рассматривая необходимые требования, включая стоимость, обслуживание, ремонт и другие факторы, и действуем в соответствии с законодательством через прозрачные процедуры», — ответил Синдзиро Коидзуми.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Японии был вызван в МИД России из-за соглашение между Токио и Киевом по беспилотникам. Москва расценила соглашение с Киевом как недружественный шаг и потребовала официальных объяснений от японской стороны. Токио получит официальную ноту протеста от ведомства.
Ранее Захарова заявляла, что сотрудничество Японии и Украины в области беспилотников станет угрозой для безопасности России.