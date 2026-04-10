В Хабаровском крае жители двух сёл получили застрявшую почту

В Хабаровском крае жители сёл Иня и Новая Иня получили накопившуюся почту, — сообщает канал «Хабаровские авиалинии».
В двух населённых пунктах проживает около 500 человек. Ранее люди жаловались на задержки с доставкой писем и посылок, и почтовые отправления начали накапливаться.
Чтобы решить проблему, администрация округа помогла организовать доставку совместно с «Почтой России». Грузы из Охотска сначала перевезли на вездеходе «Трэкол» до вертолётной площадки в селе Булгин, после чего их доставили вертолётом, выполняющим регулярные рейсы между Охотском и Иней.
В итоге до адресатов дошло около 500 килограммов писем и посылок. Для небольших сёл это ощутимый объём — почти как вернуть людям связь, которая временно сбилась с маршрута.