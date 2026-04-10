«Пойду к Тиграну»: Симоньян заявила, что смирилась со своей судьбой

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в шоу «Секрет на миллион» рассказала, что полностью смирилась со своей судьбой.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в шоу «Секрет на миллион» рассказала, что полностью смирилась со своей судьбой.

По словам вдовы актера Тиграна Кеосаяна, она навещала супруга, находящегося в коме, до последнего. В то время многие коллеги не понимали, как журналистка продолжает держаться.

Однако о своей болезни Симоньян решила ему не говорить, ведь ее муж хотел видеть в ней молодую и сильную женщину, способную завершить все его дела.

— Пойду к Тиграну или останусь с детьми. У меня онкология, я прохожу химию, лучевую терапию. Но мне наплевать. У меня разрывается сердце от жалости к нему. Он ведь так хотел жить, — высказалась она.

Ранее главный редактор телеканала RT поделилась, что у Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, но при этом она считает, что он ушел раньше.

В марте телеведущая также рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен. Она призналась, что именно эта новость помогла ей собраться и выйти из сложного состояния.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше