Делегация из России вылетела в Израиль за Благодатным огнём

В пятницу из Москвы в Израиль вылетела делегация Фонда Андрея Первозванного. Группу возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност. Цель — привезти в Россию Благодатный огонь, который сходит в храме Гроба Господня в Великую субботу (в этом году — 11 апреля).