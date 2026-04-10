ПВО ночью уничтожила 151 украинский беспилотник

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили 151 украинский дрон над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 48 БПЛА — над территорией Ростовской области, 35 БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточнятся, что девять БПЛА были сбиты над акваторией Каспийского моря, один БПЛА — над территорией Республики Калмыкия и один БПЛА — над территорией Тамбовской области.
