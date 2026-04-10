Хоценко выходит на субботник и зовет омичей

В пятницу, 10 апреля 2026 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко в видеообращении к жителям региона пригласил омичей присоединиться к субботникам.
«Доброе утро, уважаемые омичи, снег сошел, стало посуше, и завтра с командой правительства мы планируем выйти на субботники, привести в порядок территорию города Омска. Приглашаю вас выйти на субботники, привести в порядок территорию и города Омска, и в районах, в селах, в районных центрах. Это будет хорошее мероприятие, и очень хотелось бы, чтобы вы, дорогие омичи, присоединились. Давайте вместе сделаем наш дом лучше и чище», — прокомментировал глава региона.
Отметим, весенний месячник чистоты проходит в Омске с 6 апреля по 3 мая. Он плавно перейдет в общегородской субботник — 18 апреля. Восьмого апреля на средник вышел мэр Омска Сергей Шелест.