Миллионы заплатила казахстанка за снятие денег с пенсионных накоплений и ничего не получила

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Мойынкумский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере (п. 1 ч. 3 ст. 190 УК).
Судом установлено, что в период с августа по ноябрь 2025 года подсудимый, войдя в доверие к жительнице Мойынкумского района, предложил содействие в получении средств из ее пенсионных накоплений. Пользуясь юридической неосведомленностью потерпевшей и злоупотребляя ее доверием, он убедил ее перечислять денежные средства на свой счет якобы за оказание услуг.
В результате потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму более 4,8 млн тенге, которые подсудимый использовал в личных целях. Вина доказана показаниями сторон и другими материалами дела.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевшая просила не лишать его свободы, указав, что примирилась с подсудимым, однако материальный ущерб возмещен не полностью.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и искреннее раскаяние. Отягчающие обстоятельства не установлены.
Приговором суда мужчина признан виновным по п. 1 ч. 3 ст. 190 УК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля. Приговор вступил в законную силу.