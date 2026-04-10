Сигареты подорожали на 13% в Казахстане

За январь-февраль 2026-го в стране произвели 4 млрд сигарет, папирос и прочих изделий из табака — сразу в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,7 млрд штук).
По итогам 2025-го объём производства составил 24,4 млрд штук, увеличившись на 36,2% к предыдущему году. Стоит отметить, что этот скачок произошёл после периода относительной стагнации: в 2024-м наблюдался спад на 1,2% (до 17,9 млрд штук), а в 2021-м выпуск составлял лишь 16,2 млрд штук.
По итогам января 2026-го спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы практически полностью был удовлетворён за счёт собственного производства. Доля отечественной продукции составила 92,5%, против 76,7% годом ранее. Объём выпуска в январе вырос на 72,6%, достигнув 1,7 млрд штук. Импорт, напротив, сократился более чем вдвое: на 53,9%, до 142 млн штук.
На экспорт было отправлено 795,2 млн сигарет и папирос — в 2,7 раза больше, чем в январе 2025-го. Реализация на внутреннем рынке за месяц выросла на 7,2%, составив 1,1 млрд штук.
Несмотря на преобладание местной продукции, стоимость табачных изделий для конечного потребителя продолжает стабильно расти, хотя темпы инфляции в секторе несколько замедлились. В марте 2026-го сигареты с фильтром подорожали на 13,1% в годовом выражении (годом ранее рост составлял 16,5%, а в марте 2024-го — 18%).
В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Мангистауской области: сразу на 19,6%. В число антилидеров также вошли Западно-Казахстанская (на 14,8%), Атырауская и Костанайская (на 14,5%) области. Наименьший рост цен в секторе был отмечен в Восточно-Казахстанской и Улытауской областях: на 11%.
Несмотря на рост цен, доля курящих остаётся стабильной: в 2025 году курил каждый шестой житель РК в возрасте от 15 лет (17,5%).
Анализ интенсивности курения показывает, что наибольшая доля потребителей (35,1%) выкуривала от 15 до 24 сигарет в день. Ещё 32,9% респондентов ежедневно употребляли от 10 до 14 сигарет. Удельный вес наиболее активных курильщиков, потребляющих 25 и более штук в день, составил 1,8%.
В гендерном разрезе наблюдались характерные отличия: если среди мужчин преобладала группа с потреблением от 15 до 24 сигарет в день (36,1%), то среди женщин наибольшая доля (37,3%) ограничивалась 10−14 сигаретами. При этом женщины в два раза чаще, чем мужчины, выбирали умеренное потребление, выкуривая до 5 сигарет в день: 13,1% против 6,8% соответственно.